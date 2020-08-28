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Кабмин не теряет надежды получить второй транш МВФ до конца года

28.08.20 17:31 , Телеграф
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В Кабмине ожидают получить второй транш от МВФ до конца текущего года. Об этом сообщили в правительстве.

"Ожидаем второй транш до конца этого года", - заявил информатор в правительстве.

Он также сообщил, что правительство находится "в еженедельной коммуникации с МВФ. Есть таблица по выполнению требований с международными партнерами. В частности, 9 структурных маркеров, один из которых уже выполнен, остальные 8 будут выполнены согласно графику".

По словам источника, третий транш от МВФ предусмотрен, также согласно графику, в следующем году.

Также отмечалось, что важным моментом в вопросе получения траншей является вопрос назначения миссии МВФ. "Пока миссия не назначена. И этот вопрос, в частности ускорения этой работы, обсуждался в Киеве на встречах с заместителем государственного секретаря США. Последний, в частности, пообещал посодействовать решению этого вопроса", - отметил источник.

МинПром

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