Кабмин не теряет надежды получить второй транш МВФ до конца года В Кабмине ожидают получить второй транш от МВФ до конца текущего года. Об этом сообщили в правительстве.



"Ожидаем второй транш до конца этого года", - заявил информатор в правительстве.



Он также сообщил, что правительство находится "в еженедельной коммуникации с МВФ. Есть таблица по выполнению требований с международными партнерами. В частности, 9 структурных маркеров, один из которых уже выполнен, остальные 8 будут выполнены согласно графику".



По словам источника, третий транш от МВФ предусмотрен, также согласно графику, в следующем году.



Также отмечалось, что важным моментом в вопросе получения траншей является вопрос назначения миссии МВФ. "Пока миссия не назначена. И этот вопрос, в частности ускорения этой работы, обсуждался в Киеве на встречах с заместителем государственного секретаря США. Последний, в частности, пообещал посодействовать решению этого вопроса", - отметил источник.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



