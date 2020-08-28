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На прямые компенсации выплат по зеленому тарифу потратят 20 млрд грн

28.08.20 16:26 , Интерфакс Украина
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Кабинет министров заложит в проект госбюджета на 2021 год расходы в сумме 20 млрд грн на прямые компенсации выплат по "зеленому тарифу" для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил он в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), передает Интерфакс-Украина.

При этом Д.Шмыгаль подтвердил, что погашение существующей задолженности по "зеленому тарифу" будет осуществляться в соответствии с условиями ранее подписанного меморандума между правительством и инвесторами в ВИЭ.

Как уточнил агентству один з участников веб-конференции, премьер-министр отметил, что правительство планирует 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов выплатить в четвертом квартале 2020 года.

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3658, предусматривающий снижение "зеленого" тарифа на 15% для большинства СЭС и на 7,5% для ВЭС, а также компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

"Зеленый тариф" – субсидия производителям электрической энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), которая была введена в 2009 году. Сегодня зеленая генерация вырабатывает около 7% электроэнергии в балансе страны, но при этом потребляет около четверти всей стоимости электроэнергии.

МинПром

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