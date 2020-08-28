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В Японии опасаются доминирования Китая на мировом рынке стали

28.08.20 16:05 , МеталлТорг
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Китай намерен укрепить свои позиции на мировом рынке стали, поскольку его экономика оправляется от пандемии коронавируса быстрее, чем конкуренты, а отечественные комбинаты расширяют производство более качественной продукции, по словам ведущего производителя Японии.  Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Китайские металлурги работают над улучшением стальной продукции,- сказал Кацухиро Миямото, исполнительный вице-президент компании Nippon Steel Corp., в одном из интервью. - Мы должны опережать их".

Производители стали в Японии сосредоточились на производстве высококачественной стали, используемой покупателями автомобилей, вместо того, чтобы пытаться соответствовать по объему продажам Китаю - ведущему производителю. Но теперь они сталкиваются с возросшей конкуренцией по качеству, а также цене, поскольку китайские предприятия стремятся совершенствовать технологии.

По словам К.Миямото, японские комбинаты, получая выгоду от устойчивого местного спроса, подкрепленного расходами на инфраструктуру, могут получать прибыль и выделять больше денег на разработку новых продуктов. По его словам, стремление страны создать глобальных сталелитейных гигантов посредством слияний также делает заводы более конкурентоспособными за счет оптимизации операций и обмена технологиями. Китай произвел рекордные объемы стали в прошлом месяце, продемонстрировав стабильные показатели, поскольку восстановление экономики способствует росту спроса. В то время как китайские конкуренты продолжают расширяться, Nippon Steel и ее отечественные конкуренты сокращают объемы операций, поскольку пандемия ударила по спросу.

Президент компании Еджи Хашимото сказал в июне, что в этом финансовом году производство стали в Японии может упасть ниже 80 млн тонн, что меньше, чем Китай производит за месяц. Япония в настоящее время является третьим по величине производителем стали после того, как в последние годы Индия заняла второе место.

Nippon Steel запланировала, что производство стали во втором полугодии увеличится на 2 млн тонн, или на 13%, по сравнению с первым полугодием.

МинПром

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