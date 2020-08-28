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В Украине быстро растут зарплаты

28.08.20 15:51 , РБК Украина
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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11 804 грн. Это на 2,0% больше по сравнению июнем (11 579 грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в июле 2020 года к июлю прошлого года выросла на 5,1%, номинальная выросла на 7,6%.

Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве - 17 053 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 9 322 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11 000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 20 352 грн, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 5815 грн, где зарплаты за месяц выросли на 11,7%.

Напомним, согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).

МинПром

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