Меркель настаивает на достройке Северного потока-2 Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что газопровод "Северный поток-2" должен быть достроен.



Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Bild, об этом А.Меркель сказала в пятницу во время своей большой пресс-конференции.



"Я считаю, что "Северный поток-2" следует достроить", - сказала она.



А.Меркель отметила, что это "экономически инициированный проект", который ведут экономические игроки из России и Европы.



Она добавила, что Германия и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы обеспечить действие соглашения о транзите газа между Россией и Украиной.



Канцлер также напомнила официальную позицию правительства Германии, по которой Берлин считает экстерриториальными санкции США в отношении газопровода и не принимает их.



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