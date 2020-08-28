Меркель настаивает на достройке Северного потока-2

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что газопровод "Северный поток-2" должен быть достроен.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Bild, об этом А.Меркель сказала в пятницу во время своей большой пресс-конференции.
"Я считаю, что "Северный поток-2" следует достроить", - сказала она.
А.Меркель отметила, что это "экономически инициированный проект", который ведут экономические игроки из России и Европы.
Она добавила, что Германия и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы обеспечить действие соглашения о транзите газа между Россией и Украиной.
Канцлер также напомнила официальную позицию правительства Германии, по которой Берлин считает экстерриториальными санкции США в отношении газопровода и не принимает их.
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