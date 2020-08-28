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Украинцы стали реже обращаться за пособиями по безработице

28.08.20 15:09 , УНИАН
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В последнее время в Украине замедлился рост количества безработных: в апреле статус безработного получили 149 тыс. украинцев, в мае – 97 тыс., в июне – 75 тыс. граждан.

Об этом сообщили в Комитете ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Сегодня в базе Государственной службы занятости зарегистрирована 61 тыс. вакансий", - говорится в сообщении.

С марта по июль трудоустроить удалось 253,5 тыс. граждан, из них -175 тыс. безработных.

Отмечается, что больше всего украинцев нашли новое рабочее место в сельском хозяйстве – 45% от общего количества соискателей, далее – перерабатывающая промышленность (14%) и сфера торговли (13%).

Так, для сохранения рабочих мест правительство вместе со службой занятости наработали алгоритм поддержки малого и среднего бизнеса.

"Предприниматели, которые сократили или прекратили свою деятельность, имели возможность оформить пособие по частичной безработице. Это дало возможность осуществить выплаты и сохранить рабочие места 366 тысячам граждан", - рассказали в Комитете ВР.

МинПром

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