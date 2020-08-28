Беларуськалий работает на полную мощность ОАО "Беларуськалий" сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей.



"С 19 августа 2020 года все рудники и фабрики ОАО "Беларуськалий" возобновили работу и с 20 августа работают с максимальной загрузкой мощностей. Объем производства калийных удобрений за текущий месяц ожидается более 1 миллиона тонн, что составит порядка 103% к показателю августа прошлого года", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале предприятия.



В сообщении также подчеркивается, что "договорные обязательства перед покупателями нашей продукции исполняются в полном объеме".



17 августа белорусские СМИ сообщили об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и объявлении рабочими забастовки. Сотрудники предприятия потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения в связи с утратой доверия граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании. Рабочие также потребовали признать президентские выборы недействительными и провести новые выборы.



Затем "Беларуськалий" несколько дней находился в состоянии частичной забастовки. Накануне стачечный комитет предприятия утверждал, что все рудоуправления ОАО "Беларуськалий" работают, но не в полном объеме, поскольку часть рабочих бастует. "Предприятие частично бастует", - заявил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас. При этом пресс-секретарь не смог назвать численность бастующих.



Утром 19 августа на главной площади города Солигорска, где располагаются основные шахты калийного комбината, прошел митинг рабочих. Стачком "Беларуськалия" решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих. В тот же день администрация ОАО "Беларуськалий" сообщила о работе в плановом режиме всех семи рудников.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 августа заявил о возможности замены бастующих работников ОАО "Беларуськалий" шахтерами из других стран, в частности, Украины.



24 августа стачком "Беларуськалия" заявил о подготовке к итальянской забастовке на предприятии.



Между тем 27 августа аналитики Fitch Ratings заявили, что забастовочное движение на "Беларуськалии", ведущем производителе калия в мире, может привести к сокращению экспорта из Белоруссии и увеличению спотовых цен, если забастовки будут продолжаться в течение длительного времени.



ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.



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