Украина одолжила деньги у J.P. Morgan на выкуп ВВП-варрантов Для выкупа Министерство финансов привлекло 328,79 млн долл. у американского банка J.P. Morgan путем доразмещения еврооблигаций с погашением 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



"Украина увеличила на 328,79 млн долл. сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,36 млрд долл. J.P. Morgan выступил единственным покупателем и лид-менеджером сделки", – сказано в сообщении.



Согласно сообщению, привлеченные средства будут использованы для завершения расчетов по активной операции по управлению долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов) в 2020 году.



"Мы рады, что в течение года с беспрецедентным уровнем неопределенности нам удалось осуществить активную операцию по управлению государственным долгом, которая будет способствовать взвешенной долговой политике Украины в будущем. Мы продолжим следить за рынком и использовать все доступные инструменты для того, чтобы достичь целей, определенных в нашей Стратегии управления государственным долгом", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.



Как сообщалось, 14 августа Минфин объявил, что Украина выкупила на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга на номинальную сумму 3,2 млрд долл. Сумма сделки оценивалась примерно в 275 млн долл.



МинПром



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