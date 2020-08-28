Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина одолжила деньги у J.P. Morgan на выкуп ВВП-варрантов

28.08.20 13:52
печать
размер текста:

Для выкупа Министерство финансов привлекло 328,79 млн долл. у американского банка J.P. Morgan путем доразмещения еврооблигаций с погашением 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Украина увеличила на 328,79 млн долл. сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,36 млрд долл. J.P. Morgan выступил единственным покупателем и лид-менеджером сделки", – сказано в сообщении.

Согласно сообщению, привлеченные средства будут использованы для завершения расчетов по активной операции по управлению долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов) в 2020 году.

"Мы рады, что в течение года с беспрецедентным уровнем неопределенности нам удалось осуществить активную операцию по управлению государственным долгом, которая будет способствовать взвешенной долговой политике Украины в будущем. Мы продолжим следить за рынком и использовать все доступные инструменты для того, чтобы достичь целей, определенных в нашей Стратегии управления государственным долгом", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Как сообщалось, 14 августа Минфин объявил, что Украина выкупила на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга на номинальную сумму 3,2 млрд долл. Сумма сделки оценивалась примерно в 275 млн долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:10
Укргаздобыча не получит от Кабмина 57 млрд грн
13:17
Cochilco прогнозирует резкий рост спроса на литий
12:57
Voestalpine вернула в строй домну на комбинате в Линце
12:16
Новое руководство УЗ должно решить проблему раздутых затрат госмонополиста
11:58
Власти Бразилии требуют от Vale 5 млрд долл за экологическую катастрофу
11:30
JSW Steel увеличивает производство проката с покрытием
11:06
Ирак сократил добычу больше, чем требовало соглашение ОПЕК
10:43
Дело Мотор Сичи политически мотивировано - адвокаты компании-акционера
10:25
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
10:17
В Украине очередной антирекорд заболеваемости COVID-19
10:13
Финляндия временно запретила вьезд для украинских заробитчан
10:09
Rolls-Royce Group сообщила о рекордных 5 млрд фунтов убытков
09:48
Украина очень хочет промышленный безвиз с ЕС – Шмыгаль
09:31
Украина закачала в хранилища свыше 25 млрд куб. м газа
09:12
Карантин обрушил экономику США на 32%
08:56
Украина и Турция будут вместе осваивать космос
08:38
Nucor и US Steel повысили цены на плоский прокат
08:31
Нафтогаз Украины получил в управление 6 ТЭЦ
08:11
Кабмин закрыл границу на сутки раньше
27.08.20
17:55
Курс доллара к концу недели пошел вверх
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!