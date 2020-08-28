Voestalpine вернула в строй домну на комбинате в Линце Австрийская металлургическая группа Voestalpine в начале сентября вернет в строй доменную печь на комбинате в Линце, остановленную в марте текущего года из-за падения спроса вследствие кризиса, спровоцированного эпидемией коронавируса.



Как отмечает компания, спрос на высококачественный прокат, который выпускает данное предприятие, начал восстанавливаться в таких отраслях как энергетика и производство промышленного оборудования. Изменения к лучшему появились и в автопроме.



После возобновления эксплуатации доменной печи комбинат в Линце практически вернется на докризисную мощность, составляющую немногим менее 5 млн. т в год.



На втором меткомбинате Voestalpine в Донаувитце пока задействована только одна доменная печь из двух. Вторая находится на ремонте, который по плану должен завершиться в октябре. Однако компания сообщает, что ее запуск состоится только при условии достаточного восстановления потребительского спроса.



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