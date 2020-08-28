Новое руководство УЗ должно решить проблему раздутых затрат госмонополиста Увеличение тарифов на перевозку порожних вагонов предусмотренное проектом приказа Министерства инфраструктуры от 5 августа 2020 года приведет к негативным последствиям для экономики Украины. Об этом говорится в обращении Федерации работодателей Украины к министру инфраструктуры Владиславу Криклию.



Как известно, данным проектом приказа, предлагается повышение тарифа для всех классов грузов с 1 января 2021 года. независимо от класса перевозимого груза до выгрузки.



"ФРТУ не поддерживает и не согласовывает проект приказа Министерства инфраструктуры Украины, у которого по сути основная цель не унификация перевозки порожних вагонов, а очередное повышение стоимости железнодорожных перевозок. Так, стоимость железнодорожных перевозок вырастет после введения единого коэффициента на перевозку вагону в порожнем состоянии в размере 1.885 на 2,3%, а после повышения тарифа с 1 января 2021, путем увеличения коэффициента к 2.656, на 9,1% по сравнению с текущей стоимостью таких перевозок", - подчеркивается в заявлении.



По мнению федерации, такие непродуманные шаги со стороны государственного монополиста в период экономического кризиса, связанного с пандемией СOVID-19 (за 7 месяцев 2020 промышленное производство в Украине упало на 6,7% по сравнению с соответствующим периодом 2019) могут привести к еще большему сокращению промышленного производства и экспорта, что повлечет снижение ВВП Украины, занятости и падения поступлений в государственный бюджет



Также Федерация работодателей транспорта Украины детально проанализировала финансовый план АО "Укрзализныця" на 2020 год, утвержденный 27 июля 2020. ФРТУ обращает внимание, что в финплане одним из источников поступлений указано доходы от унификации тарифов на перевозку порожних вагонов в объеме 383 млн. грн. в сентябре-декабре (т.е. +96 млн.грн. в месяц или + 1,15 млрд.грн. в годовом измерении). В то же время, федерация считает, что расходы АО "Укрзализныця" необоснованно завышены минимум на 20% или 20 млрд. грн. в год.



Наиболее ярким примерами являются затраты на топливо, электроэнергию, административные расходы. В финплане УЗ на 2020 год запланировано закупку дизельного топлива на 8 млрд. грн. по среднегодовой цене 29,1 тыс. грн за тонну (с НДС). В течение 7 месяцев 2020 средняя рыночная цена составляет около 20 тыс. грн. Норма потребления дизельного топлива в финплане УЗ запланирована на уровне 54 кг (на 10 тыс. тонно-километров брутто). Для сравнения: фактическая удельный расход дизельного топлива в России составляет 28 кг, в Казахстане - 23 кг. Приведение цены и нормы потребления топлива в минимальную соответствие с рыночными реалиями позволит уменьшить расходы на 2,5 млрд грн. в год. Похожая ситуация и с электроэнергией, где покупка по рыночным ценам даст УЗ возможность сэкономить 2 млрд. грн. в год. В условиях кризиса и сокращения объемов перевозок административные расходы "Укрзализныци" растут на 56% до 1,46 млрд. "Укрзализныця" запланировала годовой курс доллара США на уровне 30,0 грн. за долл., что завышает ее расходы от курсовых разниц на 4,6 млрд грн.



ФРТУ в своем письме обращается к министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию с просьбой как можно скорее провести совместное рабочее совещание с назначенным председателем правления АО "Укрзализныця" В.М. Жмаком, представителями грузоотправителей и отраслевых ассоциаций с целью согласования моратория на любое увеличение тарифов на услуги монополии в условиях кризиса, а также выработки предложений по:



- Определению путей сокращения необоснованных расходов в финансовом плане УЗ на 2020 год;



- Нетарифным инициативам по улучшению финансового состояния УЗ (продажа металлолома в 2020 году в объеме близком к 285 тыс.т. - ранее озвученные планы, а также непрофильных активов, максимальное задействование в процесс перевозок вагонов, простаивающих), освобождение УЗ от налога на землю под путями, предложения по увеличению производительности труда на УЗ;



- Разработке плана сокращения убыточности сегмента пассажирских перевозок;



- Причинам постоянного значительного невыполнения плана капитальных инвестиций "Укрзализныци" (в 2019 году выполнение составило лишь 51%) и пути устранения этих причин.



- Детальному анализу движения денежных средств УЗ в 2020 году (согласно отчетности УЗ за 2019 на начало 2020 г. на балансе УЗ было около 7.0 млрд. денежных средств и еще 2,0 млрд на депозите)



- Планам реформированию, демонополизации и повышения прозрачности АО "Укрзализныця", в том числе по созданию конкуренции в сегментах тяги, вагонов, ремонта вагонов и локомотивов, а также продажи непрофильных активов.



МинПром



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