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JSW Steel увеличивает производство проката с покрытием

28.08.20 11:30 , МеталлСервис
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Индийская металлургическая компания JSW Steel запускает в производство новую линейку продукции - "JSW Radiance", представляющую собой стальной прокат с цветным покрытием, обладающим дополнительными свойствами: антибактериальными, противопыльными, антивандальными, антистатическими и "cool roof", сообщает Economic Times.

В настоящее время мощности позволяют JSW Steel выпускать порядка 0,7 млн. тонн такого проката. В течение ближайших 2-3 месяцев объёмы производства "JSW Radiance" планируется удвоить за счёт ввода в эксплуатацию ещё трёх линий для ассортимента цветных покрытий.

В целом компания ожидает 15%-ного роста спроса на прокат с цветным покрытием, рассчитывая как на городские, так и на сельские рынки.

МинПром

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