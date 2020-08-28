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JSW Steel увеличивает производство проката с покрытием
28.08.20 11:30 , МеталлСервис
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Индийская металлургическая компания JSW Steel запускает в производство новую линейку продукции - "JSW Radiance", представляющую собой стальной прокат с цветным покрытием, обладающим дополнительными свойствами: антибактериальными, противопыльными, антивандальными, антистатическими и "cool roof", сообщает Economic Times.
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