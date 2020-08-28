Дело Мотор Сичи политически мотивировано - адвокаты компании-акционера

Киевский апелляционный суд отказался снимать арест с акций АО "Мотор Сич". По словам адвокатов компании-акционера, государство давит на владельцев акций, а сам арест противоречит действующему законодательству, материалам дела и здравому смыслу.



Об этом заявили адвокаты компании-акционера АО "Мотор Сичи", комментируя результаты заседания Киевского апелляционного суда в четверг, 27 августа.



"К сожалению, наши доводы были проигнорированы судом, и несмотря на очень слабую позицию прокуроров и следствия суд не удовлетворил нашу апелляционную жалобу", - заявил адвокат Александр Максименко.



Он также отметил, что адвокаты намерены и в дальнейшем в юридической плоскости настаивать на снятии ареста с акций предприятия. В частности, следующее заседание по этому делу запланировано на 8 сентября в Шевченковском районном суде Киева.



"Своими действиями власть фактически осуществляет рейдерство на государственном уровне. Без каких-либо оснований государство захватило предприятие и терроризирует законных владельцев", - добавил другой адвокат компании-акционера Тарас Кислый.



Он также подчеркнул, что среди акционеров компании уже есть гражданин Китая, поэтому решение относительно ареста акций для предотвращения вероятного использования Китаем передовых технологий украинского авиапрома, в принципе не имеет смысла.



Кроме того, "Укроборонпром", который, по словам адвокатов, и спровоцировал последующий арест акций предприятия, сам давно сотрудничает с Китаем и поставляет военную технику, в том числе в части авиастроения, Китаю. Поэтому действия в деле "Мотор Сичи" имеют политический и избирательный характер.



"Нет смысла в аресте акций предприятия для того, чтобы воспрепятствовать дальнейшей передаче технологий. Это то же самое, что при головной боли - отрубить голову, причем с профилактической целью. Это абсурд. У государства есть ряд других, более эффективных, инструментов, если для этого есть законные основания", - заявил Т.Кислый.



Юристы отмечают, что три года, пока действует арест, в уголовном производстве ничего не происходит, подозрения никому вручены так и не были, что, опять же, подтверждает политический подтекст дела.



По словам юристов, с момента вмешательства СБУ в хозяйственную деятельность АО "Мотор Сич" в 2017 году и наложения первого ареста все это время наблюдается динамика ухудшения показателей деятельности.



В частности, чистый финансовый результат с около 2,8 млрд грн в 2017 году уменьшился до примерно 0,6 млрд грн в 2020 году, также сегодня показатель реализованной продукции снизился примерно до 40% от значений 2017 года.



Адвокаты компании-акционера настаивают, если арест акций на компанию не снимут - это приведет к потере украинского промышленного гиганта, вместо заявленной государством попытке его сохранить.



Предприятие в 2019 году зафиксировало убыток в размере 525 млн грн, чего раньше не наблюдалось, а 7760 рабочих АО уже потеряли рабочие места.



Суд отказал адвокатам в ходатайстве о вызове в суд представителей ряда государственных органов. По мнению адвокатов, это тоже подтверждает отсутствие государственной заинтересованности в этом деле.



В свою очередь, владелец и президент DCH Александр Ярославский ранее призвал прекратить препятствовать законным акционерам компании "Мотор Сич" распоряжаться своей собственностью.



В противном случае по его словам, инвесторы пойдут в международный арбитраж, что помешает украинской инвестиционной привлекательности и станет причиной охлаждения отношений с крупнейшим торговым партнером.



МинПром





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