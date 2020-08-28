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Rolls-Royce Group сообщила о рекордных 5 млрд фунтов убытков

28.08.20 10:09 , Коммерсант
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Британская Rolls-Royce Group опубликовала отчетность за первое полугодие, сообщив о понесенных убытках в размере 5,4 млрд фунтов стерлингов до выплаты налогов. Это рекордно низкий показатель для британского производителя. Выручка за отчетный период упала на четверть, до 5,8 млрд фунтов стерлингов, операционный убыток составил 1,7 млрд фунтов стерлингов, в то время как годом ранее за аналогичный период была прибыль в размере 203 млн фунов стерлингов.

Главная причина таких результатов — удар, нанесенный пандемией COVID-19: из-за отмены международных авиаперелетов обрушился спрос на оборудование для авиации, выпускаемое Rolls-Royce, а также резко сократились доходы компании, которая получает плату от авиакомпаний в зависимости от налета самолетов, оборудованных двигателями ее производства.

С начала года на фоне пандемии акции компании упали на 66%. Руководство развернуло самую масштабную в истории Rolls-Royce программу реструктуризации, в рамках которой предусмотрено сокращение 9 тыс. рабочих мест по всему миру, а также объявило о закрытии нескольких производственных объектов. Компания отказалась от выплаты дивидендов впервые с 1987 года, когда она была приватизирована. Руководство Rolls-Royce затрудняется пока дать точный прогноз темпов восстановления индустрии, и в настоящее время занимается "изучением возможных вариантов" дальнейших действий, включая продажу части активов. В частности, может быть продано подразделение ITP Aero, которое производит лопасти для турбин авиадвигателей, а также ряд других активов, чтобы компания могла получить не менее 2 млрд фунтов стерлингов.

МинПром

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