Украина очень хочет промышленный безвиз с ЕС – Шмыгаль Украина активно обсуждает с европейскими партнерами вопрос "промышленного безвиза". Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на онлайн-встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации, сообщает Укринформ со ссылкой на правительственный портал.



"Мы сейчас активно обсуждаем с нашими европейскими партнерами вопрос "промышленного безвиза" Украины с Европейским Союзом. Это должно значительно упростить доступ украинских товаров на рынок ЕС. Также ведем переговоры о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. По нашему мнению, это соглашение может стать весомым двигателем для восстановления авиационного сектора, который существенно пострадал от коронакризиса во всем мире", - отметил Д.Шмыгаль.



Он рассказал о государственных программах поддержки бизнеса, которые уже действуют и над которыми работает правительство. Он призвал членов ЕБА приобщиться к разработке Национальной экономической стратегии 2030.



Премьер-министр также рассказал о 5 крупных евроинтеграционных шагах и реформах КМУ, которые помогут внедрить лучшие европейские практики в Украине.



По словам премьера, Украина должна присоединиться к европейской энергетической сети ENTSO-E, которая позволила создать полноценную конкуренцию на рынке электроэнергии, поспособствовать определению справедливой цены и повысить безопасность самих сетей.



"Важным блоком в контексте евроинтеграции Украины также является реформа таможни. Мы четко понимаем, что таможня может быть реформирована не благодаря отдельным персоналиям, а только созданию там европейских правил. В частности, это евроинтеграционные проекты по объединению баз таможенной стоимости с ЕС, создание рискоориентированных систем и "зеленых коридоров" на таможне для честного бизнеса", - заметил Д.Шмыгаль.



Премьер-министр назвал важным шагом имплементацию инициативы относительно внутреннего водного транспорта в Украине в систему европейского водного транспорта.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



