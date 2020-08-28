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Украина очень хочет промышленный безвиз с ЕС – Шмыгаль

28.08.20 09:48 , Укринформ
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Украина активно обсуждает с европейскими партнерами вопрос "промышленного безвиза". Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на онлайн-встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации, сообщает Укринформ со ссылкой на правительственный портал.

"Мы сейчас активно обсуждаем с нашими европейскими партнерами вопрос "промышленного безвиза" Украины с Европейским Союзом. Это должно значительно упростить доступ украинских товаров на рынок ЕС. Также ведем переговоры о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. По нашему мнению, это соглашение может стать весомым двигателем для восстановления авиационного сектора, который существенно пострадал от коронакризиса во всем мире", - отметил Д.Шмыгаль.

Он рассказал о государственных программах поддержки бизнеса, которые уже действуют и над которыми работает правительство. Он призвал членов ЕБА приобщиться к разработке Национальной экономической стратегии 2030.

Премьер-министр также рассказал о 5 крупных евроинтеграционных шагах и реформах КМУ, которые помогут внедрить лучшие европейские практики в Украине.

По словам премьера, Украина должна присоединиться к европейской энергетической сети ENTSO-E, которая позволила создать полноценную конкуренцию на рынке электроэнергии, поспособствовать определению справедливой цены и повысить безопасность самих сетей.

"Важным блоком в контексте евроинтеграции Украины также является реформа таможни. Мы четко понимаем, что таможня может быть реформирована не благодаря отдельным персоналиям, а только созданию там европейских правил. В частности, это евроинтеграционные проекты по объединению баз таможенной стоимости с ЕС, создание рискоориентированных систем и "зеленых коридоров" на таможне для честного бизнеса", - заметил Д.Шмыгаль.

Премьер-министр назвал важным шагом имплементацию инициативы относительно внутреннего водного транспорта в Украине в систему европейского водного транспорта.

МинПром

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