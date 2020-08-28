Карантин обрушил экономику США на 32% Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 31,7% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют пересмотренные данные Министерства торговли США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



Таким образом, оценка снижения американской экономики была немного улучшена по сравнению с предварительно объявленными 32,9%. Тем не менее, это рекордные темпы падения ВВП США.



Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра оценки снижения американского ВВП до 32,5%, респонденты The Wall Street Journal – до 32,4%. Для сравнения: в первом квартале текущего года ВВП США снизился на 5%.



Как сообщалось, по предварительным данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года по сравнению с 1,3% в первом квартале.



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