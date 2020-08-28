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Украина и Турция будут вместе осваивать космос

28.08.20 08:56 , Бизнес Цензор
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Украина и Турция должны как можно быстрее начать двусторонние проекты, в том числе и космические. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Facebook по итогам встречи с министром промышленности и технологий Турции господином Мустафой Варанком, передает БизнесЦензор.

"Обговорили вопросы расширения сотрудничества между странами. Особенно важен акцент был сделан турецкой стороной необходимость скорейшего развития вопросов сотрудничества. Со своей стороны также подтвердил заинтересованность украинской стороны в оперативном сотрудничества между странами. Кроме того, отметил важность развития технологий и человеческих ресурсов", - написал О.Уруский.

Также, по его словам, турецкая сторона выразила желание активно участвовать в совместных космических проектах.

"Тот опыт, который имеет Украина в процессе реализации проектов по созданию спутников дистанционного зондирования Земли, для Анкары является очень важным", - отметил О.Уруский.

МинПром













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