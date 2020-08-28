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Украина и Турция будут вместе осваивать космос
28.08.20 08:56 , Бизнес Цензор
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Украина и Турция должны как можно быстрее начать двусторонние проекты, в том числе и космические. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Facebook по итогам встречи с министром промышленности и технологий Турции господином Мустафой Варанком, передает БизнесЦензор.
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