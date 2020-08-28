Нафтогаз Украины получил в управление 6 ТЭЦ Антимонопольный комитет Украины в четверг дал разрешение на передачу шести теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) от Фонда госимущества в управление НАК "Нафтогаз Украины".



Согласно информации на сайте АМКУ, в случае госпредприятия "Северодонецкая ТЭЦ" речь идет передаче в управление имущественного комплекса ГП, принадлежащего ФГИ.



В случаях АО "Одесская ТЭЦ", "Криворожская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ" и "Днепровская ТЭЦ" НАК может получить полномочия по управлению их корпоративными правами, принадлежащими ФГИ.



Как сообщалось, в середине июня "Нафтогаз Украины" предложил ФГИ передать ему в собственность и управление шесть государственных ЭЦ, чтобы продемонстрировать действенность применения энергоэффективных технологий.



В свою очередь ФГИ отмечал, что рассматривается несколько вариантов решения дальнейшей судьбы госТЭЦ: приватизация, передача в концессию, местным общинам или "Нафтогазу".



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