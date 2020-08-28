Кабмин закрыл границу на сутки раньше Кабинет министров Украины решил на день раньше закрыть украинскую границу для иностранцев. Так, украинские границы закрылись уже в полночь 28 августа. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.



Сначала в правительстве заявляли, что граница закроется для иностранцев 29 августа, однако решение изменили.



По словам О.Немчинова, попасть на территорию Украины после закрытия границы смогут лица, которые: являются родственниками первой линии; имеют разрешение на работу в Украине; направляются через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток; прибывают в Украину с целью обучения; проходят военную службу на территории Украины; постоянно или временно проживают на территории Украины; признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите; являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей; являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и выезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады, Кабмина, Офиса президента Украины, МИД; являются лицами, которые прибывают в Украине по приглашению МИД; являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад; являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы НАТО "Партнерство ради мира", которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины; являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим; прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, или являются сопровождающими их лицами; являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий; являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации; прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.



Напомним, решение о закрытии границы для иностранцев было принято Кабмином на заседании 26 августа.



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