Курс доллара к концу недели пошел вверх Курс доллара на межбанке в продаже 27 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки, до 27,52 грн за доллар, курс в покупке до 27,49 грн за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку, до 32,47 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".



Отметим, торги по доллару на межбанке 26 августа 2020 года закрылись в диапазоне: 27,4550 - 27,4850 грн/доллар, евро 32,4408 - 32,4762 грн/евро, российский рубль 0,3619 - 0,3625 грн/рубль.



В обменных пунктах Украины 27 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек, до 27,58 грн за доллар. Курс евро вырос на 2 копейки до 32,50 грн за евро.



На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,35 (27,28 - 26 августа), продажи - 27,58 (27,52 - 26 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,06 (32,00 - 26 августа), продажи - 32,50 (32,48 - 26 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,39 (3,39 - 26 августа), продажи 3,77 (3,77 - 26 августа) грн за 10 рублей.



Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,46 грн за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



