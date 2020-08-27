Саакашвили снова вспомнил, что он грузин Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, президентом которой он был в 2004-2013 годах. Как передает БизнесЦензор, об этом М.Саакашвили заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.



Накануне М.Саакашвили назвал коррупционным назначение и.о. главы Одесской таможни Дениса Пудрика, многолетнего руководителя таможенных органов с недвижимостью за границей, который отменил свою люстрацию через суд.



Позднее М.Саакашвили уточнил, что планирует активно участвовать в осенних выборах в Грузии, но продолжит исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ.



"Конечно, я активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, так как в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы. Одновременно я продолжаю исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ", – написал политик.



М.Саакашвили отметил, что в четверг "в рамках деятельности Нацсовета" принял у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов и договорился с ними о сотрудничестве Нацсовета реформ и аналогичной структуры в Казахстане.



Отметим, в октябре 2020 года в Грузии должны состоятся парламентские выборы.



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