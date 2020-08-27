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Украина поставила в Россию более 205 тыс. тонн строительной арматуры

27.08.20 17:19 , Первый Деловой телеканал
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Согласно данным таможенной статистики за первое полугодие 2020 года из Украины в Российскую Федерацию было поставлено более 205 тыс. тонн строительной арматуры. В эти цифры не вошла катанка.

Несмотря на такие объемы, это существенно ниже, чем было в первом полугодии 2019 года – тогда в Россию поставили почти вдвое больше металла (арматуры).

Российская сторона со своей стороны показала, что более 46% всего металла завозит именно из Украины. В июне текущего года средняя стоимость украинской металлопродукции на границе с РФ составляла 365 долл. за тонну без учета НДС. В то же время Беларусь поставляла в РФ металл чуть дешевле – 362 доллара за тонну (цена на границе). Также известно, что РВ заняла второе место после Украины по импорту металла в Российскую Федерацию. Третьей по объемам стала Литва – 9,3%, однако стоимость литовского металла несколько выше – около 423 долл. за тонну.

МинПром

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