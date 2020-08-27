Спрос на нефть восстановится с активизацией поездок и перелетов Возобновление авиаперелетов и поездок на работу на транспорте является главным условием для полного восстановления спроса на нефть. Об этом идет речь в обзоре аналитического агентства IHS Markit.



Мировой спрос на нефть резко вырос с мая по июль нынешнего года после ослабления карантинных ограничений, в настоящее время он находится на уровне 89 % по сравнению с прошлым годом (а в апреле — 78 %). IHS Markit ожидает, что темпы восстановления замедлятся в первом квартале 2021 года (до 92-95 % от уровня 2019-го).



Фактический расход авиакеросина по-прежнему на 50% ниже уровня прошлого года. Аналитики называют этот фактор тормозом для стабилизации рынка.



"Для восстановления спроса необходимо возобновить путешествия и поездки на работу. И этого не произойдет до тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина от коронавируса", — заявил аналитик Джим Буркхард.



Агентство Moody’s прогнозирует, что пандемия продлит период повышенной волатильности цен на сырье, а многие компании начнут сокращать инвестиции в новые нефтегазовые проекты, делая ставку на альтернативную энергетику. По оценкам аналитиков, цены на нефть будут колебаться в диапазоне 45-65 долл. за баррель в 2021 году.



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