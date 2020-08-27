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Большинство украинцев считают, что государство обязано о них заботиться

27.08.20 16:04 , РБК Украина
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Только 3,1% украинцев считают, что за свое благосостояние ответственны исключительно они. Еще 10,1% заявили, что за собственное благосостояние ответственны преимущественно они. Такие данные содержатся в выпуске "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году" Госстата.

Данные получены Государственной службой статистики в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.

В то же время 7,6% респондентов заявили, что за их благосостояние полностью отвечает государство, а 15,6% - в основном государство.

Больше всего украинцев (63,8%) считают, что за их благосостоянием должно заниматься как государство, так и они сами.

Напомним, по данным Госстата, две трети украинцев (65,3%) считали себя бедными. Еще треть украинцев (33,6%) относили себя к бедным, но и не к представителям среднего класса. Средним классом считают себя 1,1% граждан.

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, в сентябре 2019 года средний уровень зарплаты, который бы удовлетворил финансовые потребности работающих, составлял 19275 грн.

МинПром






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