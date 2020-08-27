Шмыгаль призвал компании из США инвестировать в госпредприятия Украины Премьер-министр Денис Шмыгаль пригласил американских инвесторов принять участие в аукционах по приватизации государственных предприятий.



Об этом он сообщил во время встречи с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Стивеном Бигеном.



Глава правительства подчеркнул, что участие американских инвесторов в приватизации украинских государственных предприятий может помочь укреплению двусторонних отношений.



"Приватизация неэффективных предприятий даст им новый толчок для развития, создаст рабочие места и положительно скажется на экономике.Продажа гостиницы "Днепр" стала для инвесторов сигналом, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов. Поэтому приглашаем американских инвесторов также присоединиться к аукционам", - отметил Д.Шмыгаль.



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