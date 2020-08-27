Русал будет торговать на рынке Китая без посредников

ОК "Русал" приняла решение выйти из совместного предприятия (СП), занимающегося трейдингом алюминия в Китае, и компания начала набор сотрудников в новый офис в Шанхае, чтобы укрепить свое маркетинговое присутствие в стране, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Русал принял решение выйти из совместного предприятия, занимающегося трейдинговыми операциями с алюминием на юге Китая, отчасти из-за низких объемов продаж", — поясняет агентство.
По данным Рейтер, компания стала совладельцем North United Aluminium в 2012 году, однако ее разочаровали низкие объемы торговли, и сейчас "Русал" ведет переговоры о продаже своей доли партнеру по СП, государственной China North Industries Group Corp Ltd (Norinco).
Как сообщил 27 августа Финам, ОК "Русал" подтверждает набор сотрудников в новый офис в Шанхае.
"С учетом нашей стратегии роста продаж на азиатских рынках и в частности в Китае, где нами накоплен большой опыт, открытие собственного офиса отвечает стремлению компании к глобальному лидерству в производстве низкоуглеродного алюминия. Китайский рынок в свою очередь выигрывает, получая низкоуглеродный алюминий, объем которого в самом Китае ограничен", - прокомментировали в пресс-службе "Русала".