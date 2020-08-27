Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

На украинских ж/д дорогах появятся частные локомотивы

27.08.20 15:02 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования. Им стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания".

Соответствующее решение закреплено приказом Мининфраструктуры №540 от 26 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

ООО "Украинская локомотивная компания" будет осуществлять курсирования частных локомотивов на таких участках железнодорожных путей общего пользования по направлениям: Стрый - Ивано-Франковск; Тернополь - Шепетовка; Шепетовка - Калиновка 1; Староконстантинов 2 - Гречаны; Староконстантинов 1 - Гречаны; Староконстантинов 2 - Калиновка 1; Староконстантинов 1 - Калиновка 1; Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны; Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны.

Всего Комиссия по отбору участников экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний. 7 заявителей по 15 заявлениям признаны участниками экспериментального проекта. По 9 заявлениям от 3 компаний принято решение отказать в участии в экспериментальном проекте по указанным в заявлениях участках по разным причинам.

В частности, из-из неполного пакета документов, нахождения предложенного участка в пределах станции, а также из-за наличия на участке движения скоростных пассажирских поездов.

Вместе с тем 2 компании предоставили пакеты документов в рамках второго этапа отбора. К одному из этих участников были предоставлены существенные замечания, а его документы возвращены на доработку.

ООО "Украинская локомотивная компания" с уставным капиталом 3 тыс. грн основано в Киеве в ноябре 2016 года. Его бенефициаром через ООО "Инвестиционная компания "Евразия" указан директор Вячеслав Якубовский.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:18
За полгода Энергоатом недосчитался 10 млрд грн
14:45
Добыча угля исчезнет через 15-20 лет
14:32
Стальной лидер Китая заявил о падении чистой прибыли на 37%
14:18
Зеленский назвал приоритетом возрождение промышленности
14:11
Дело Мотор Сичи поставит крест на инвестициях в Украину – эксперт
13:55
В НБУ уверяют, что рынок переживет банкротство Аркады
13:19
Китай пока продолжает оставаться нетто-импортером стали
12:58
Из-за засухи Украина соберет в 2020 году меньше зерна
12:30
США внесли 24 китайские компании в черный список
12:12
ArcelorMittal South Africa сообщила о форс-мажоре после поломки доменной печи
12:02
Жмак заявил о намерении разделить Укрзализныцю на 4 компании
11:52
Украина и Турция имеют потенциал для сотрудничества в оборонной сфере – Уруский
11:27
В ООН подсчитали убытки мирового туризма от пандемии
11:17
Новый глава УЗ поделился своим видением реформы железной дороги
11:01
Украина и Германия будут сотрудничать в энергосфере
10:46
АМКР потратит 700 млн долл. на крупные проекты с экологической составляющей
10:26
Минторг США рассмотрит пошлины на трубы из 4 стран
10:11
Trevali Mining расширяет мощности по добыче цинка в Африке
09:59
Нафтогаз повысил цены для населения
09:30
Мечел получил льготный госкредит под 2% годовых
26.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!