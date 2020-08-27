На украинских ж/д дорогах появятся частные локомотивы Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования. Им стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания".



Соответствующее решение закреплено приказом Мининфраструктуры №540 от 26 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.



ООО "Украинская локомотивная компания" будет осуществлять курсирования частных локомотивов на таких участках железнодорожных путей общего пользования по направлениям: Стрый - Ивано-Франковск; Тернополь - Шепетовка; Шепетовка - Калиновка 1; Староконстантинов 2 - Гречаны; Староконстантинов 1 - Гречаны; Староконстантинов 2 - Калиновка 1; Староконстантинов 1 - Калиновка 1; Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны; Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны.



Всего Комиссия по отбору участников экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний. 7 заявителей по 15 заявлениям признаны участниками экспериментального проекта. По 9 заявлениям от 3 компаний принято решение отказать в участии в экспериментальном проекте по указанным в заявлениях участках по разным причинам.



В частности, из-из неполного пакета документов, нахождения предложенного участка в пределах станции, а также из-за наличия на участке движения скоростных пассажирских поездов.



Вместе с тем 2 компании предоставили пакеты документов в рамках второго этапа отбора. К одному из этих участников были предоставлены существенные замечания, а его документы возвращены на доработку.



ООО "Украинская локомотивная компания" с уставным капиталом 3 тыс. грн основано в Киеве в ноябре 2016 года. Его бенефициаром через ООО "Инвестиционная компания "Евразия" указан директор Вячеслав Якубовский.



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