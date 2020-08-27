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Зеленский назвал приоритетом возрождение промышленности

27.08.20 14:18
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Президент Владимир Зеленский назвал приоритетом своей команды возрождение промышленности. Об этом глава государства заявил во время посещения учреждения "Криворожский центр подготовки и переподготовки рабочих кадров строительной отрасли", передает пресс-служба президента.

"Сегодня наш приоритет – это возрождение промышленности Украины. Я сам родился в Кривом Роге. Мы понимаем, что такое промышленность. Мы понимаем, что там, где есть промышленность в том или ином городе, эта промышленность кормит город и дает рабочие места", – отметил Зеленский.

По мнению президента, сейчас необходим новый подход к государственной политике в области промышленности, поскольку потенциал страны в этой сфере почти утрачен.

"Мы действительно хотим вернуть Украине индустриальную славу. Я считаю, что у нас есть все возможности. И это невозможно сделать без кадров, без профессиональных людей", – сказал Зеленский.

В то же время президент считает, что сейчас в Украине более остро стоит проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий, поскольку на предприятиях зарплата на достаточно высоком уровне.

МинПром


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