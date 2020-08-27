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Стальной лидер Китая заявил о падении чистой прибыли на 37%

27.08.20 14:32 , Steelland
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Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel), крупнейший производитель стали в Китае, заявил в четверг, что его чистая прибыль упала на 36,87% за первые шесть месяцев 2020 года под давлением пандемии коронавируса и роста цен на сырье.

Компания сообщила о чистой прибыли в 4,0 млрд юаней (примерно 581,45 млн долл.) за этот период по сравнению с 6,34 млрд юаней годом ранее, согласно данным, поданным на Шанхайскую фондовую биржу.

"Из-за воздействия коронавируса спрос на сталь в сегменте переработки и сбыта упал в первом квартале ... (в то время как) цены на железную руду колебались в пределах высокого диапазона", - говорится в заявлении компании, добавляя, что во втором квартале сталелитейный сектор постепенно восстановился хотя цены на импортную руду продолжали снижать прибыль.

В этом году базовые цены на фьючерсы на железную руду в Китае выросли более чем на 60% из-за перебоев в поставках из-за пандемии, а также из-за устойчивого спроса на фоне мер стимулирования Пекина, направленных на поддержку замедляющейся экономики.

Большинство листинговых сталелитейных компаний КНР сообщили о значительном падении чистой прибыли в первом полугодии, причем некоторые из них упали более чем на 40% в годовом исчислении.

За первые шесть месяцев года Baosteel произвела 22,43 млн тонн стальной продукции по сравнению с 24,3 млн тонн за аналогичный период годом ранее.

Компания ожидала, что производство стали в Китае останется на высоком уровне во второй половине года, в то время как цены на сырье также могут остаться высокими.

Выручка Baosteel за первое полугодие составила 129,8 млрд юаней, что на 7,9% меньше, чем в январе-июне 2019 года.

МинПром

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