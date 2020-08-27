Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Дело Мотор Сичи поставит крест на инвестициях в Украину – эксперт

27.08.20 14:11 , РБК Украина
печать
размер текста:

Кейс ПАО "Мотор Сич" разрушит последние иллюзии инвесторов о возможности работать в Украине, а вместе с этим и "обнулит" инвестиционную привлекательность страны. Об этом в комментариях журналистам заявил инвестиционный аналитик Иван Угляница.

"Инвесторы уже не питают иллюзий о возможности работать в Украине. Происходящее с ПАО "Мотор Сич" - это типичный украинский кейс, демонстрирующий работу силовых и правоохранительных органов, а также судебной ветви власти против инвесторов. Деятельность предприятия без законных оснований парализована: ПАО "Мотор Сич" не работает ни для Украины, ни для инвесторов — ни для кого", - считает И.Угляница, комментируя последствия трехлетнего ареста акций компании по инициативе Службы безопасности Украины.

По его словам, в случае дальнейшего блокирования деятельности ПАО "Мотор Сич" флагманское украинское предприятие повторит судьбу других отраслей. В качестве примера И.Угляница привел судостроительные предприятия, которые "были попилены на металлолом".

сли государство видит в сделке с китайскими инвесторами противоречие каким-то мифическим "государственным интересам" - пускай представители Офиса президента, правительства, Совета безопасности и обороны, СБУ, АМКУ или Укроборонпрома явятся в суд и пояснят причины, цели и мотивы ареста акций компании - законодательных ограничений на такие сделки нет. В противном случае этот кейс - пример обычного рейдерского захвата предприятия государственными институтами, и блокирования его деятельности, блокирование доступа акционеров к управлению компанией. Именно так это видится инвесторам, ведь законных причин для блокирования сделки с акциями или деятельности ПАО "Мотор Сич" нет", - добавляет эксперт.

Инвестиционный аналитик отмечает, что он, как и другие инвесторы, с интересом наблюдает за развитием этой истории, поскольку некогда акции компании "Мотор Сич" были одним из самых ликвидных инструментов украинского фондового рынка, и входили в индексные корзины для формирования ключевых индикаторов ведущих украинских бирж.

Аналитик выразил надежду, что по завершении истории с блокированием акций ПАО "Мотор Сич" инициаторы и исполнители этих действий должны понести ответственность - так Украина сможет продемонстрировать инвесторам, что противозаконные действия в отношении инвесторов не остаются безнаказанными.

Напомним, Шевченковском районном суде столицы и Киевском апелляционном суде рассматриваются ходатайства компаний-акционеров ПАО "Мотор Сич" о снятии ареста с акций компании.

Для акционеров полностью заблокировано управление компанией, поскольку невозможно созвать собрание акционеров для определения стратегических вопросов деятельности компании, ее хозяйственной деятельности.

По словам защиты, судьи не усматривают в происходящем вокруг ПАО "Мотор Сич" государственных интересов и отказываются вызывать на заседания представителей государства, чтобы дать им возможность обосновать свою позицию по поводу ареста акций компании и блокирования ее деятельности.

На сегодня 27 августа в 15:15 назначено очередное заседание Киевского апелляционного суда, которое из-за публичного резонанса можно увидеть в прямой трансляции.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:18
За полгода Энергоатом недосчитался 10 млрд грн
15:02
На украинских ж/д дорогах появятся частные локомотивы
14:45
Добыча угля исчезнет через 15-20 лет
14:32
Стальной лидер Китая заявил о падении чистой прибыли на 37%
14:18
Зеленский назвал приоритетом возрождение промышленности
13:55
В НБУ уверяют, что рынок переживет банкротство Аркады
13:19
Китай пока продолжает оставаться нетто-импортером стали
12:58
Из-за засухи Украина соберет в 2020 году меньше зерна
12:30
США внесли 24 китайские компании в черный список
12:12
ArcelorMittal South Africa сообщила о форс-мажоре после поломки доменной печи
12:02
Жмак заявил о намерении разделить Укрзализныцю на 4 компании
11:52
Украина и Турция имеют потенциал для сотрудничества в оборонной сфере – Уруский
11:27
В ООН подсчитали убытки мирового туризма от пандемии
11:17
Новый глава УЗ поделился своим видением реформы железной дороги
11:01
Украина и Германия будут сотрудничать в энергосфере
10:46
АМКР потратит 700 млн долл. на крупные проекты с экологической составляющей
10:26
Минторг США рассмотрит пошлины на трубы из 4 стран
10:11
Trevali Mining расширяет мощности по добыче цинка в Африке
09:59
Нафтогаз повысил цены для населения
09:30
Мечел получил льготный госкредит под 2% годовых
26.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!