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В НБУ уверяют, что рынок переживет банкротство Аркады

27.08.20 13:55
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Признание банка "Аркада" неплатежеспособным и вывод его с рынка не отразится на работе банковской системы Украины. Об этом на брифинге заявил председатель Национального банка Кирилл Шевченко, сообщает пресс-служба регулятора.

По его словам, активы "Аркады" в банковском секторе составляли менее 1,1%.

"Активы банка "Аркада" в целом в банковской системе составляли менее 1,1% от общего количества активов в банковской системе. Поэтому никакого влияния на работу банковской системы это не имеет", — отметил Шевченко.

При этом он уточнил, что активы банка составили 1,9 млрд грн, что составляет лишь 0,11% от активов всей банковской системы (1,6 трлн грн).

Шевченко напомнил, что банк "Аркада" существовал 27 лет как специализированный банк, который руководил фондами финансирования строительства.

"Уже длительное время застройщики, которые связаны с банком, задерживают ввод в эксплуатацию ряда объектов, таких как жилые комплексы "Эврика" и "Патриотика" в Киеве. И ответственность за недострои несет застройщик, а не банк. Национальный банк не регулирует деятельность застройщиков", — подчеркнул глава НБУ.

По его словам, 72% вкладчиков банка получат свои деньги в полном объеме. "Это 4746 человек, их вклады составляют менее гарантированной государством суммы в 200 тысяч грн. В целом Фонд гарантирования выплатит таким вкладчикам 290 млн грн", — пообещал Шевченко.

МинПром

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