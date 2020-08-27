Китай пока продолжает оставаться нетто-импортером стали

За июль 2020 года Китай импортировал 5,06 млн. тонн металлопродукции зарубежных металлургических предприятий. Для сравнения - июльский экспорт составил 4,18 млн. тонн.
По ожиданиям участников рынка, в августе Китай останется нетто-импортёром стали, но с 4 квартала может вернуться в нетто-экспортёры, сообщает Platts.
Доля полуфабрикатов из углеродистой стали в общем объёме китайского стального импорта в июле составила 2,46 млн. тонн, что стало самым высоким показателем с 2016 года. Рост к июню - 4,2%.
На импорт из Индии пришлось около 0,661 млн. тонн или 27% от общего объёма поставок. Импорт из РФ составил 0,479 млн. тонн или 20% импорта стальных полуфабрикатов.
Объёмы импорта готового проката стали самыми высокими с августа 2004 года - 2,61 млн. тонн, сообщает Reuters.
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