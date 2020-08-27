Из-за засухи Украина соберет в 2020 году меньше зерна Украинская зерновая ассоциация (УЗА) в августе уменьшила прогноз по сбору кукурузы в 2020 году на 2,5 млн т по сравнению с июльским прогнозом — до 36,3 млн т. Ассоциация также может пересмотреть прогноз сбора поздних зерновых и в начале сентября из-за засухи, сообщает "Интерфакс-Украина".



"Засуха в основном затронула южные и, в некоторой степени, центральные области Украины. Наиболее пострадали поздние зерновые, в частности, кукуруза — ее урожайность в этих регионах несколько уменьшится, а сроки сбора урожая ускорятся. Поэтому, полагаю, мы можем пересмотреть размер валового сбора поздних зерновых в начале сентября", — заявил исполняющий обязанности исполнительного директора УЗА Сергей Иващенко.



По его словам, северные и западные области меньше пострадали от засухи, поэтому показатели урожайности и объемов урожая культур там на сегодня неплохие.



"В целом по стране ситуация с урожаем не имеет каких-либо катастрофических последствий из-за засухи. Хотя уже понятно, что урожайность будет несколько ниже, чем в прошлом году, но в целом качество зерна высокое, в частности, ячменя и пшеницы", — заметил Иващенко.



Относительно подсолнечника он отметил, что уменьшение урожайности или незначительное снижение валового сбора урожая подсолнечника из-за засухи не приведет к его дефициту на внутреннем рынке, поскольку Украина использует небольшой объем подсолнечника и масла для собственного потребления.



"Львиная доля семян подсолнечника в Украине перерабатывается на масло, которое экспортируется в другие страны мира. Более высокая цена закупки подсолнечника на украинском рынке сегодня объясняется достаточно высокими ценами на подсолнечное масло на мировом рынке и высоким курсом гривни к доллару по сравнению с прошлым годом в этот период", — пояснил Иващенко.



При этом он уточнил, что по прогнозу УЗА урожай подсолнечника в нынешнем сезоне может составить 16 млн т против 16,2 млн т в прошлом, при том, что в 2020 году площадь посевов на 400 тысяч га больше и составляет 6,3 млн га.



Ранее УЗА прогнозировала урожай зерновых и масличных культур в 2020 году на уровне 100 млн т.



Как сообщалось, аграрии Одесской области страдают от больших потерь посевов, обусловленных неблагоприятными погодными условиями. В частности, причиной такой ситуации стало отсутствие снежного покрова зимой, заморозки, отсутствие дождей и засуха весной.



МинПром



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