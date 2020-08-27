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США внесли 24 китайские компании в черный список

27.08.20 12:30
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США в среду внесли в “черный список” 24 китайских компании и объявили о визовых ограничениях для физических лиц, которые участвовали в строительстве и в военных маневрах в Южно-Китайском море. Это первый случай, когда Вашингтон применил санкции против Пекина из-за этого оспариваемого стратегического водного пути, передает Reuters.

Министерство торговли США сообщило, что компании сыграли “роль в оказании помощи китайским военным в возведении и милитаризации раскритикованных международным сообществом искусственных островов в Южно-Китайском море”.

Кроме того, Госдепартамент сообщил, что введет визовые ограничения для граждан Китая, “ответственных за подобные действия или причастных к ним”, а также для тех, кто связан с “насильственным отказом в доступе заявителей из юго-восточной Азии к офшорным ресурсам”.

В “черный список” компаний вошли Guangzhou Haige Communications Group, несколько компаний, которые могут быть связаны с China Communications Construction Co, а также Beijing Huanjia Telecommunication, Changzhou Guoguang Data Communications, China Electronics Technology Group Corp и China Shipbuilding Group.

МинПром

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