ArcelorMittal South Africa сообщила о форс-мажоре после поломки доменной печи ArcelorMittal South Africa объявила о форс-мажоре после поломки доменной печи на своем заводе Newcastle Works в провинции Квазулу-Натал, говорится в сообщении компании в среду.



Положение о форс-мажорных обстоятельствах, в широком смысле переводимое как действие непреодолимой силы, позволяет игнорировать некоторые условия по ранее заключенным контрактам, включая сроки поставок.



Крупнейший производитель стали в Африке, контрольный пакет акций которого принадлежит люксембургской ArcelorMittal SA, заявил, что доменная печь получила термическое повреждение и была остановлена ​​на ремонт примерно на три недели.



ArcelorMittal, также крупнейший производитель стали на континенте, производит около 4,4 млн тонн готовой стальной продукции в Южной Африке на четырех основных сталелитейных заводах.



Его завод в Ньюкасле производит сортовой прокат, который используется в строительной отрасли, и имеет мощность 1,9 млн тонн, или чуть более 150 000 тонн в месяц.



Согласно годовому отчету компании, ее сортовой прокат, произведенный на заводах Newcastle и Vereeniging, принес до трети ее операционной прибыли в 2019 году.



Компания заявила, что не может предсказать производственные потери из-за неопределенности относительно того, когда они будут устранены.



"Прилагаются все усилия для быстрого решения проблемы и скорейшего возобновления производства, чтобы ограничить воздействие на клиентов", - говорится в сообщении.



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