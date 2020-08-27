Украина и Турция имеют потенциал для сотрудничества в оборонной сфере – Уруский Украина и Турция имеют значительный потенциал для наращивания сотрудничества в оборонной промышленности, в первую очередь в сфере авиационного двигателестроения и в авиационной промышленности в целом. Об этом в комментарии Укринформу сказал вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.



"Это дорога с двусторонним движением. Мы заинтересованы в возможностях турецкой оборонной промышленности, так же как и турецкая сторона заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Мы имеем для этого все предпосылки: нет никаких отягчающих обстоятельств, открыты к сотрудничеству. Надеюсь, что все наработки в ближайшее время будут рассмотрены на экспертном уровне и перейдут в подписание серьезных контрактов", - отметил О.Уруский.



По его словам, Турция готова к сотрудничеству с Украиной. "По результатам встреч первого дня могу сделать вывод, что турецкая сторона готова к расширению сотрудничества с Украиной по многим направлениям", - добавил вице-премьер.



Чиновник отметил, что Украина и Турция имеют серьезный потенциал для наращивания уже существующего сотрудничества. "В первую очередь это наращивание в сфере авиационного двигателестроения, вообще в авиационной промышленности. Мы предложили возможности наших "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич" для расширения сотрудничества и сотрудничества с турецкими компаниями. Появляется возможность налаживания сотрудничества с ГП "Антонов". Мы серьезно рассматриваем расширение нашего сотрудничества с компанией Roketsan. Надеемся, что потенциальные направления будут реализованы и мы наполним наше сотрудничество еще большим содержанием", - сказал О.Уруский.



По его словам, наше государство заинтересовано в увеличении экспортного потенциала. "Есть задача серьезно увеличить наш экспортный потенциал, ведь это создание рабочих мест для наших граждан, улучшение социальной составляющей. Поэтому должны думать, как можем наполнять контрактными обязательствами наши предприятия", - добавил чиновник.



В ближайшее время он планирует осуществить визиты в страны-партнеры Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.



Как известно, визит украинской делегации продлится три дня и будет проходить в двух городах - Анкаре и Стамбуле. Вчера Украина и Турция подписали Меморандум о сотрудничестве между Министерством стратегических отраслей промышленности и Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турции. Украинская делегация посетила производственные мощности авиакосмической корпорации ТАИ и компании Roketsan.



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