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Украина и Германия будут сотрудничать в энергосфере

27.08.20 11:01 , Интерфакс-Украина
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Совместное межправительственное заявление между Украиной и Германией о начале энергетического партнерства подписали и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер во время рабочей встречи в Берлине 26 августа, говорится в пресс-релизе украинского министерства.

"Подписание совместного заявления является началом нового уровня диалога между Украиной и Германией в сфере энергетики. Уверена, что это станет импульсом для реализации новых стратегически важных проектов по реформированию угольной отрасли и трансформации угольных регионов, развития возобновляемой энергетики, в частности, водородной и ее интеграции в сеть, повышения использования технологий энергоэффективности во всех секторах экономики", – приводятся в сообщении слова О.Буславец.

Согласно пресс-релизу Украина и Германия договорились усилить сотрудничество в интеграции энергетических рынков Украины в ЕNTSO-E, повышении уровня энергетической безопасности, декарбонизации экономики, обмене инновациями в энергетических технологиях и реализации совместных проектов в сферах развития "зеленой" энергетики, цифровизации энергетической инфраструктуры и создании современной энергетической системы.

Стороны также намерены способствовать энергетической трансформации, осуществлять обмен наработками правительственной политики в сфере энергетики, улучшать условия для инвестиций частного сектора в постоянную энергетику.

В день подписания заявления было проведено первое заседание руководящего комитета по его внедрению.

Поездка главы Минэнерго является частью подготовительного процесса к визиту премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Германию для обсуждения с канцлером Ангелой Меркель сотрудничества государств на высшем уровне, говорится в релизе.

МинПром

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