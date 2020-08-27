Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

АМКР потратит 700 млн долл. на крупные проекты с экологической составляющей

27.08.20 10:46 , uaprom.info
печать
размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом побывали на производственной площадке комплекса машин непрерывного литья заготовок № 2 и №3 "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщает пресс-служба предприятия

Во время визита гостям показали масштабы строительства двух новых двухпозиционных установок печь-ковш и МНЛЗ-2, 3 c общей проектной мощностью 2,8 млн тонн в год. "Сейчас это один из ключевых инвестиционных проектов компании стоимостью более 160 млн долл., который является частью более масштабной программы, направленной на модернизацию предприятия и улучшение экологических показателей", - сказано в сообщении.

После ввода в эксплуатацию МНЛЗ-2, 3 и завершения реконструкции мелкосортного стана 250-4 "АрселорМиттал Кривой Рог" сможет увеличить выпуск арматуры с использованием литой заготовки. Это позволит компании повысить эффективность и предложить больше качественной продукции.

"На примере МНЛЗ-2, 3 мы хотели показать, что "АрселорМиттал Кривой Рог" инвестирует в свои объекты и активно способствует развитию Украины. Почти за 15 лет работы в стране мы инвестировали 9,7 млрд долл. В ближайшие 3-4 года собираемся выделить 700 млн долл., чтобы реализовать крупные инвестпроекты, каждый из которых имеет экологическую составляющую и параллельно позволяет повышать качество и эффективность нашей деятельности. Среди важнейших объектов, которые планируем построить "с нуля", – современная фабрика окомкования, которая станет нашим флагманом для экологических инвестиций", - заявил генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо.

Также предприятие остается партнером государства в реализации крупных инфраструктурных проектов. Например, в 2018-2019 гг. "АрселорМиттал Кривой Рог" суммарно поставил 13 тыс. тонн арматурного проката для строительства и реконструкции различных мостов в Украине. А с мая 2020 года начал поставки металлургических шлаков для использования в большом дорожном строительстве.

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:26
Минторг США рассмотрит пошлины на трубы из 4 стран
10:11
Trevali Mining расширяет мощности по добыче цинка в Африке
09:59
Нафтогаз повысил цены для населения
09:30
Мечел получил льготный госкредит под 2% годовых
09:10
В США открыли завод по производству зеленого водорода
08:57
В июле США увеличили импорт стали
08:06
Минэкономики улучшило прогноз по инфляции
26.08.20
18:04
Коронавирус заставил перенести Всемирный экономический форум в Давосе на лето 2021
17:47
Кабмин нашел 210 млн грн для погашения долгов Южмашу
17:24
НЛМК наращивает выпуск оцинкованного проката
17:07
Дефицит госбюджета Украины за 7 месяцев составил 51,2 млрд грн
16:55
Украина экспортировала 6 млн тонн зерна нового урожая
16:41
Газ подорожал не так сильно, как ожидалось
16:23
В украинской ГТС проверяли прокачку водорода
16:07
Украина занимает 9 место в мире по выплавке чугуна
15:53
Немецкий завод начал использовать водород в производстве чугуна
15:49
Бюджетникам повысили зарплаты с 1 сентября
15:36
Кабмин определил предприятия, которые запрещено приватизировать
15:12
В июле Украина произвела на 73% меньше вагонов, чем год назад
14:59
65% украинцев назвали себя бедными
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!