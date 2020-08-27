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Мечел получил льготный госкредит под 2% годовых

27.08.20 09:30
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Российская горно-металлургическая компания "Мечел" воспользовалась господдержкой. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Компания 30 июля заключила новое кредитное соглашение на пополнение оборотных средств на 5 млрд руб. в рамках постановления правительства №582 от 24 апреля, говорится в отчете компании по МСФО за полугодие. Такие кредиты выдаются под 2% годовых, а разница с рыночной процентной ставкой субсидируется банку государством. Кредит в 5 млрд руб (66,2 млн долл.) является небольшим в масштабе компании, но превышает лимит в 3 млрд руб., который оговаривается в постановлении №582.

Как отмечает издание, "Мечел" уже входит в перечень организаций, в отношении которых действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Если компания пользуется этим инструментом, ей нельзя платить дивиденды: соответственно, за 2019 год владельцы привилегированных акций не получили 480,5 млн руб., но компания намерена выплатить их после окончания моратория в октябре 2020 года.

До сих пор о других крупных игроках в горнодобывающей отрасли, которые получали бы льготные кредиты, не было известно. Замминистра энергетики Анатолий Яновский говорил 21 июля, что министерство помогло "СДС-углю" и "Русскому углю" договориться о реструктуризации долгов перед банками. "Русский уголь" также обращался в правительство по вопросам льготного кредитования, но, по словам Анатолия Яновского, другой поддержки угольные компании, включенные в число системообразующих, не получили.

"Мечел" в этом году столкнулся с резким падением цен на уголь, которые упали до минимальных значений за последние четыре года. На этом фоне даже рост добычи на 45%, до 8,8 млн тонн, продемонстрированный в первом полугодии, не привел к улучшению финансового состояния. Прибыль и выручка компании упали на 20%, EBITDA — на 29%.

МинПром

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