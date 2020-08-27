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В США открыли завод по производству зеленого водорода

27.08.20 09:10
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Компания Solena Group запустила первый коммерческий проект в США, в городе Ланкастер, штат Пенсильвания. Об этом сообщает Los Angeles Times, передает БизнесЦензор.

Проект оценивается в 55 млн долл. Это первый завод по производству зеленого водорода в США.

Solena — одна из компаний, которая уже несколько лет ищет способы дешевого производства водорода без образования вредных выбросов. Они хотят стать главным поставщиком экологически чистого топлива, которое в будущем может заменить нефть и газ.

"Если мы продолжим производить энергию так, как мы это делали, то через 50 лет нашу планету нельзя будет узнать. Мы рады находить новые способы производства зеленого топлива и распространить наши идеи по всей стране", – рассказали в компании.

Компания будет производить водород с помощью технологии плазменного нагрева. Этот метод впервые разработали в НАСА. Для него применяют специальные факелы, в которых при протекании электрического тока через разрядный промежуток образуется плазма, используемая для обработки материалов.

Водород давно рассматривается в качестве перспективного технологического направления долгосрочного хранения энергии. Однако исследователи отметили свои преимущества. Они могут хранить излишки в твердом материале — борогидриде натрия. Он может впитывать водород, как губка, а затем выделять его обратно.

МинПром

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