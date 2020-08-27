В июле США увеличили импорт стали Согласно данным American Iron and Steel Institute, в течение июля 2020 года в США было импортировано 2,69 млн. тонн стальной продукции, рост показателей к предыдущему месяцу – 92%.



На долю готового проката в общем объёме пришлось 1,367 млн. тонн – на 3,6% больше по сравнению с июнем.



Значительнее всего вырос импорт строительной арматуры – на 61%. Поставки горячеоцинкованного плоского проката, произведённого зарубежными металлургическими предприятиями, увеличились на 35%. Ведущими поставщиками металлопроката стали Южная Корея, Бразилия, КНР, Турция и Япония.



За январь-июль 2020 года общий стальной импорт в США составил 15,088 млн. тонн, что ниже результата аналогичного периода прошлого года на 19,2%. Импорт готового проката за 7 месяцев сократился на 26,1% в годовом сопоставлении до 10,01 млн. тонн.



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