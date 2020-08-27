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В июле США увеличили импорт стали

27.08.20 08:57 , МеталлСервис
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Согласно данным American Iron and Steel Institute, в течение июля 2020 года в США было импортировано 2,69 млн. тонн стальной продукции, рост показателей к предыдущему месяцу – 92%.

На долю готового проката в общем объёме пришлось 1,367 млн. тонн – на 3,6% больше по сравнению с июнем.

Значительнее всего вырос импорт строительной арматуры – на 61%. Поставки горячеоцинкованного плоского проката, произведённого зарубежными металлургическими предприятиями, увеличились на 35%. Ведущими поставщиками металлопроката стали Южная Корея, Бразилия, КНР, Турция и Япония.

За январь-июль 2020 года общий стальной импорт в США составил 15,088 млн. тонн, что ниже результата аналогичного периода прошлого года на 19,2%. Импорт готового проката за 7 месяцев сократился на 26,1% в годовом сопоставлении до 10,01 млн. тонн.

МинПром

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