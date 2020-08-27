Минэкономики улучшило прогноз по инфляции Минэкономики улучшило свои ожидание относительно инфляции на 2020 год до 5,9% декабрь к декабрю, тогда как в утвержденном в марте макропрогнозе этот показатель был на уровне 11,6%. Об этом свидетельствует прогноз социально-экономического развития Украины на 2021-2023 гг, сообщает Интерфакс-Украина.



Согласно документу, в этом году министерство прогнозирует среднегодовой курс 27 грн/$ (ранее ожидалось 29,5 грн/$), а на конец года — 28,3 грн/$.



"Впрочем, усиление роли расходной составляющей, которое ожидается по разным причинам (в том числе за счет повышения минимальной зарплаты и попыток компенсировать понесенные убытки), в формировании цен производителей промпродукции в конце 2020 года и, особенно в 2021-м, будет иметь стимулирующий эффект на инфляционыне процессы», — пояснило министерство.



По итогам этого года Минэкономики ожидает дефицита торгового баланса в размере $5,4 млрд (ранее этот показатель оценивался в $8,3 млрд).



Прогноз номинального ВВП снижен с 3,985 трлн грн до 3,975 трлн грн, хотя в процентном соотношении к прошлому году министерство все также ожидает падения ВВП на 4,8%.



Министерство также ожидает повышения цен на газ для населения на 19% (±3%) в 2021 году, на 24% и 6% (±3%) — в последующие два года, однако в 2020-м изменения цен на него не предвидится, свидетельствует прогноз. Среднегодовой рост цен на газ для промпредприятий прогнозируется: в 2021-м году — на 43,8%, в 2022-м — на 11,7%, в 2023-м — на 8% (везде ±3%).



При этом Минэкономики указывает, что ожидаемые поступления от приватизации в текущем году составят 2 млрд грн, в 2021-м — 6 млрд грн, а также по 8 млрд грн — в 2022-2023 гг.



В целом ежегодный рост экономики Украины в 2021-2023 гг. прогнозируется на уровне 4,5%, чему должен способствовать рост экспорта в среднем на 5,8% ежегодно, указало министерство.



МинПром



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