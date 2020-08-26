Украина экспортировала 6 млн тонн зерна нового урожая По состоянию на 26 августа Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала 5,93 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,69 млн тонн меньше, чем на эту дату в прошлом МГ, преимущественно из-за снижения поставок кукурузы на 1,26 млн тонн, свидетельствуют данные информационно-аналитического портала АПК Украины



В частности, уже экспортировано 3,57 млн тонн пшеницы, что на 499 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, 1,82 млн тонн ячменя (больше на 66 тыс. тонн) и 0,53 млн тонн кукурузы.



По состоянию на 26 августа текущего года экспортировано также 30,8 тыс. тонн муки.



МинПром



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