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Украина экспортировала 6 млн тонн зерна нового урожая
26.08.20 16:55
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По состоянию на 26 августа Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала 5,93 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,69 млн тонн меньше, чем на эту дату в прошлом МГ, преимущественно из-за снижения поставок кукурузы на 1,26 млн тонн, свидетельствуют данные информационно-аналитического портала АПК Украины
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