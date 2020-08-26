Коронавирус заставил перенести Всемирный экономический форум в Давосе на лето 2021 Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в 2021 году пройдет в начале лета вместо традиционного января из-за пандемии коронавируса.



"Решение принималось нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать "Великую перезагрузку" в эпоху после COVID-19. Однако рекомендации экспертов говорят о том, что в январе мы не сможем сделать это безопасно", - отмечается в сообщении ВЭФ.



В течение недели с 25 января следующего года ВЭФ проведет в онлайн-формате "Давосские диалоги", в ходе которых мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.



Подробная информация и конкретные даты проведения форума предстоящим летом будут объявлены позднее, отмечается в сообщении.



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