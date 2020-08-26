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Кабмин нашел 210 млн грн для погашения долгов Южмашу

26.08.20 17:47 , Интерфакс-Украина
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Кабинет министров выделил 210 млн грн на погашение задолженности по выплате зарплаты сотрудникам производственного объединения "Южный машиностроительный завод имени Макарова" (Днепр), сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на сайте.

"Средства госбюджета будут направлены на погашение задолженности по выплате зарплаты сотрудникам в размере 210 млн грн", - указало Минэкономики по итогам правительственного заседания в среду.

ПО "Южмаш" - одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения. В связи с разрывом традиционной кооперации в условиях аннексии Крыма и военных действий на Донбассе все последние годы свыше 50% производственных мощностей предприятия находятся в состоянии фактического простоя.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос по долгам производственного объединения (ПО) "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ПО "Южмаш", Днепр) и задолженности по зарплате будет решен.

МинПром

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