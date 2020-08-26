Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Газ подорожал не так сильно, как ожидалось

26.08.20 16:41 , РБК Украина
печать
размер текста:

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июле 2020 года составила 3150,4 грн за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 124,4 долл. Уточненные данные Государственной таможенной службы обнародованы на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Ранее сообщалось, что средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июле 2020 года составила 3673,5 грн или 140,6 долл. за 1 тысячу кубометров.

Таким образом, по сравнению с июнем 2020 года цена импортного газа выросла на 40,8% в долларовом эквиваленте (с 88,4 долл. за 1 тысячу кубометров) и на 33,6% в гривневом эквиваленте (с 2357,3 грн за 1 тысячу кубометров).

При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 23,7% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долл. за 1 тысячу кубометров), и на 29,6% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров).

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%.

В долларах цена газа в декабре составила 176,7 долл. за 1 тысячу кубометров, что на 46,3% меньше, чем год назад.

Отметим, в последний раз цена импортного газа выросла в октябре 2019 года - до 199,5 долл. за 1 тысячу кубометров.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:04
Коронавирус заставил перенести Всемирный экономический форум в Давосе на лето 2021
17:47
Кабмин нашел 210 млн грн для погашения долгов Южмашу
17:24
НЛМК наращивает выпуск оцинкованного проката
17:07
Дефицит госбюджета Украины за 7 месяцев составил 51,2 млрд грн
16:55
Украина экспортировала 6 млн тонн зерна нового урожая
16:23
В украинской ГТС проверяли прокачку водорода
16:07
Украина занимает 9 место в мире по выплавке чугуна
15:53
Немецкий завод начал использовать водород в производстве чугуна
15:49
Бюджетникам повысили зарплаты с 1 сентября
15:36
Кабмин определил предприятия, которые запрещено приватизировать
15:12
В июле Украина произвела на 73% меньше вагонов, чем год назад
14:59
65% украинцев назвали себя бедными
14:41
Доктор юридических наук рекомендует закрыть дело Роттердам+
14:33
НКРЭКУ ввела штрафные цены за дисбаланс на рынке газа
14:19
Украина закроет свои границы до конца сентября
14:04
Спрос на контейнеровозы в мире упал до минимума
13:53
Украина увеличила размер госдолга
13:46
Эксперты предрекают рост ВВП Большой двадцатки только в 2021 году
13:31
В Украине незначительно возросло промпроизводство
13:12
Индия запустила поезда на водороде
25.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!