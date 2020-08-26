Газ подорожал не так сильно, как ожидалось Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июле 2020 года составила 3150,4 грн за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 124,4 долл. Уточненные данные Государственной таможенной службы обнародованы на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.



Ранее сообщалось, что средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июле 2020 года составила 3673,5 грн или 140,6 долл. за 1 тысячу кубометров.



Таким образом, по сравнению с июнем 2020 года цена импортного газа выросла на 40,8% в долларовом эквиваленте (с 88,4 долл. за 1 тысячу кубометров) и на 33,6% в гривневом эквиваленте (с 2357,3 грн за 1 тысячу кубометров).



При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 23,7% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долл. за 1 тысячу кубометров), и на 29,6% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров).



Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%.



В долларах цена газа в декабре составила 176,7 долл. за 1 тысячу кубометров, что на 46,3% меньше, чем год назад.



Отметим, в последний раз цена импортного газа выросла в октябре 2019 года - до 199,5 долл. за 1 тысячу кубометров.



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