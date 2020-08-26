Немецкий завод начал использовать водород в производстве чугуна Сталелитейный завод в немецком Сааре первым в мире перешел на водород при производстве чугуна, сообщается на сайте сталелитейной группы Dillinger, передает Лига.



Для выплавки используется газ, обогащенный водородом из коксовых печей. Инвестиции в новый завод по конверсии газа составили 14 млн евро.



Установка позволит Dillinger в будущем использовать чистый водород в обеих доменных печах, после того как группа приобретет опыт использования этого топлива.



"Выбросы углерода из доменной печи можно уменьшить, заменив углерод в доменной печи водородом в качестве восстановителя и источника энергии. Dillinger and Saarstahl продолжают сокращать количество двуокиси углерода, одновременно создавая условия для практического использования зеленого водорода", — говорится в сообщении компании.



В конце августа АО "Укргидроэнерго" подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Н2 о строительстве завода электролизного производства водорода в Украине.



В июле Евросоюз принял стратегию внедрения возобновляемого водорода. Она предполагает дополнение интегрированной энергетической системы массовым промышленным производством возобновляемого водорода. В перспективе он будет производиться в основном с использованием энергии ветра и солнца.



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