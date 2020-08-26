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Украина занимает 9 место в мире по выплавке чугуна

26.08.20 16:07 , Металлургпром
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По итогам работы в январе - июле 2020 года Украина занимает 9-ю строчку в рейтинге мировых производителей чугуна.

По данным Всемирной ассоциации стали WorldSteel, за 7 месяцев 2020 года металлургическими предприятиями стран мира выплавлено 790,11 млн тонн чугуна, из которых 743,62 млн тонн доменным способом и 46,49 млн тонн методом прямого восстановления. Это на 3,79% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.

Первое место принадлежит Китайской Народной Республике (КНР), металлурги которой в январе-июле 2020 года выплавили 510,86 млн тонн чугуна, что на 3,15% превышает показатель января-июля 2019 года. Доля китайского чугуна в мировом производстве за 7 месяцев 2020 года составляет 64,7%.

Позиции прочих стран-лидеров не изменились.

Украина с производством 11,74 млн тонн (98,7% относительно января-июля 2019 года) занимает 9-ю позицию среди 40 стран-производителей чугуна.

Снижение общемирового производства чугуна вызвано, в первую очередь, пандемией COVID-19.

МинПром

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