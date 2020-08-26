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Бюджетникам повысили зарплаты с 1 сентября

26.08.20 15:49 , Экономическая правда
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Кабинет министров повысил должностные оклады (тарифные ставки) работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 августа.

Документ предусматривает установление с 1 сентября 2020 должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда единой тарифной сетки в размере 2225 грн, что в соотношении к размеру минимальной зарплаты 5000 грн будет составлять 44,5%, а также - размеров должностных окладов (тарифных ставок) по всем тарифным разрядам единой тарифной сетки, рассчитанных исходя из нового размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда.

Также предлагается поручить руководителям учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы обеспечить в пределах фонда оплаты труда дифференциацию зарплаты за счет установления доплат, надбавок, премий, в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его труда.

Как известно, Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №3963 "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает, в частности, увеличение минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября 2020 года.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, минимальная зарплата увеличится с 2021 года до 6000 грн, а в течение 2021 года – до 6500 грн.

МинПром

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