Кабмин определил предприятия, которые запрещено приватизировать Кабинет министров одобрил проект закона "О перечне объектов государственной собственности, которые на подлежат приватизации".



Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение с доработкой в однодневный срок было принято на заседании правительства в среду, 26 августа.



Как пояснил, представляя проект документа, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, в перечень вошли 9 акционерных обществ, в уставном капитале которых государству принадлежит больше 50% + 1 акция.



Также в этот перечень предложено включить: 74 хозяйственных общества и объединения, в которых 100% корпоративных прав принадлежит государству; 474 объекта культуры, спорта и лесного хозяйства; 102 госпредприятия, которые не подлежат приватизациии, но могут быть превращены в хозяйственные общества.



"Это в первую очередь предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и оборонспособность государства, являются природными монополиями или деятельность которых имеет критическое значение для общества", – пояснил И.Петрашко.



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