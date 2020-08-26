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Кабмин определил предприятия, которые запрещено приватизировать

26.08.20 15:36 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров одобрил проект закона "О перечне объектов государственной собственности, которые на подлежат приватизации".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение с доработкой в однодневный срок было принято на заседании правительства в среду, 26 августа.

Как пояснил, представляя проект документа, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, в перечень вошли 9 акционерных обществ, в уставном капитале которых государству принадлежит больше 50% + 1 акция.

Также в этот перечень предложено включить: 74 хозяйственных общества и объединения, в которых 100% корпоративных прав принадлежит государству; 474 объекта культуры, спорта и лесного хозяйства; 102 госпредприятия, которые не подлежат приватизациии, но могут быть превращены в хозяйственные общества.

"Это в первую очередь предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и оборонспособность государства, являются природными монополиями или деятельность которых имеет критическое значение для общества", – пояснил И.Петрашко.

МинПром

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