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НКРЭКУ ввела штрафные цены за дисбаланс на рынке газа

26.08.20 14:33 , Интерфакс-Украина
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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила изменения в Кодексы газотранспортной и газораспределительной систем, предусматривающие снижение размеров допустимого отклонения для заказчиков услуг транспортирования газа и повышение величины корректировки. Соответствующее решение принято на заседании комиссии 26 августа, передает Интерфакс-Украина.

Согласно уточненному проекту постановления, размер допустимого отклонения для заказчиков услуг транспортирования (толеранс) снижен с 10% до 3%, а для заказчиков услуг транспортирования, являющихся операторами ГРС – с 15% до 7,5%.

При этом комиссия ввела дифференцированный подход к определению величины корректировки в зависимости от размера отклонений.

Так, корректировка в размере 10% будет применяться при небалансах от 3% до 5% включительно, а для заказчиков-операторов ГРС – от 7,5% до 15%. Величина корректировки в размере 20% будет применяться при небалансах свыше 5% и 15% (для операторов ГРС).

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон на заседании комиссии высказался в поддержку рассматриваемого решения, объяснив это, в частности, необходимостью создавать стимулы для заказчиков услуг транспортирования к более эффективному прогнозированию и работе на рынке.

"Ввиду того, что цена и уровень толеранса вполне лояльны, трейдеры не занимаются импортом, не покупают газ на рынке, не покупают у добытчиков, а отбирают у оператора ГТС, искусственно создавая небалансы. За май-июль у ОГТС трейдерами, даже не операторами газораспределительной системы, отобрано 1 млрд куб. м", – пояснил Макогон.

По его словам, если не будет принято это решение, ОГТСУ ожидают большие технологические проблемы.

"В июле ОГТСУ закупил 450 млн куб. м, а у него отобрали 508 млн. куб. м. Больше, чем он закупил. Мы отбираем стратегические запасы", – отметил глава ОГТСУ.

По его мнению, ОГТСУ не должен подменять собой рынок, цена небаланса должна быть штрафная, а трейдеры должны покупать газ на рынке.

С.Макогон выразил надежду, что с принятием решения объем небалансов снизиться к нулю, подчеркнув, что на сегодня развитие рынка достигло уровня, который позволяет снижать уровень небалансов, а заказчики и потребители имеют все механизмы для этого.

"Никто не мешает подавать реноминации, чтобы сводить свои небалансы к нулю", – отметил он.

Ранее ассоциация "Газовые трейдеры Украины" (АГТУ) заявляла, что это решение принимается исключительно в интересах Оператора ГТС и никак не учитывает замечаний и предложений участников рынка.

По мнению ассоциации, у заказчиков транспортирования сегодня нет действенных механизмов для нулевого балансирования своего портфолио потребителей, поскольку не работает биржа с клиринговой системой, а двусторонних договоров для балансирования недостаточно.

АГТУ призвала НКРЭКУ не утверждать изменения в Кодекс газотранспортной системы, оставив толеранс и величину корректировки на уровне 10%.

В свою очередь НКРЭКУ поясняла, что изменения в Кодексы ГТС и ГРС необходимы во избежание действий заказчиков услуг транспортирования, направленных на умышленное создание объемов суточного небаланса с целью его дальнейшего урегулирования Оператором ГТС по средневзвешенной цене закупки природного газа в газовых сутках (D), которая приближена к рыночной и не учитывает величину корректировки (10%).

МинПром

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